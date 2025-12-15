صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی عوا م کا استحصا ل قبو ل نہیں کر ے گی ، شفقت عباس اعوان

  • سرگودھا
پی ٹی آئی عوا م کا استحصا ل قبو ل نہیں کر ے گی ، شفقت عباس اعوان

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ایم این اے شفقت عباس اعوان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی عوا م کا استحصا ل قبو ل نہیں کر ے گی ،

تعلیم صحت کھیل اور معیشت کے شعبے تبا ہ ہو گئے ہیں عا م آ د می بڑھتے ہو ئے مسائل سے پریشا ن ہے سا بق ڈ ی جی آ ئی ا یس آ ئی فیض حمید ایک ا دا ر ے کے ملا ز م تھے اگر کسی معا ملے پر انہیں ہو ئی تو یہ ا ن کا اند ر و نی معا ملہ ہے پا کستا ن تحریک انصاف ملک میں جا ر ی سیاسی بحرا ن کو مذا کر ات سے حل کر نا چاہتی ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن نے مذا کر ات کا اختیا ر محمو د خا ن اچکز ئی اور علا مہ را جہ نا صر عبا س کو د یا عمرا ن ْخا ن کی قیا د ت میں پا کستا ن تحریک انصاف فا ر م 47حکو مت کے غیر آئینی غیر قانو نی اقدا ما ت کے خلا ف جد و جہد کر ر ہی ہے آ ز اد عدلیہ اور جمہور یت کی بحا لی کیلئے بانی چیئرمین عمران خا ن دیگر قا ئد ین اور کا ر کنا ن پی ٹی آئی کی جد و جہد کا میابی سے ہمکنا ر ہو گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منصوبوں کے معیار ،شفافیت پر سمجھوتہ نہیں ہوگا:وزیراعلیٰ

گیس بحران بے قابو،تعطل16گھنٹے تک پہنچ گیا،ہوٹلوں اور تندوروں پر عوام کارش

کراچی میں تختیاں نہیں ترقی بول رہی ہے،عملی کام ہماری پہچان،مئیر

انسداد پولیومہم آج شروع ہوگی ، انتظامات مکمل

ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے امید کی کرن،مولانابشیر

کھلی کچہری میں عوام کی تذلیل قابل مذمت،کاشف شیخ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر