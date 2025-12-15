پی ٹی آئی عوا م کا استحصا ل قبو ل نہیں کر ے گی ، شفقت عباس اعوان
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ایم این اے شفقت عباس اعوان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی عوا م کا استحصا ل قبو ل نہیں کر ے گی ،
تعلیم صحت کھیل اور معیشت کے شعبے تبا ہ ہو گئے ہیں عا م آ د می بڑھتے ہو ئے مسائل سے پریشا ن ہے سا بق ڈ ی جی آ ئی ا یس آ ئی فیض حمید ایک ا دا ر ے کے ملا ز م تھے اگر کسی معا ملے پر انہیں ہو ئی تو یہ ا ن کا اند ر و نی معا ملہ ہے پا کستا ن تحریک انصاف ملک میں جا ر ی سیاسی بحرا ن کو مذا کر ات سے حل کر نا چاہتی ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن نے مذا کر ات کا اختیا ر محمو د خا ن اچکز ئی اور علا مہ را جہ نا صر عبا س کو د یا عمرا ن ْخا ن کی قیا د ت میں پا کستا ن تحریک انصاف فا ر م 47حکو مت کے غیر آئینی غیر قانو نی اقدا ما ت کے خلا ف جد و جہد کر ر ہی ہے آ ز اد عدلیہ اور جمہور یت کی بحا لی کیلئے بانی چیئرمین عمران خا ن دیگر قا ئد ین اور کا ر کنا ن پی ٹی آئی کی جد و جہد کا میابی سے ہمکنا ر ہو گی ۔