  • سرگودھا
ڈی پی او کی مسیحی کمیونٹی کے اکابرین کے ساتھ اہم ملاقات فول پروف سکیورٹی کی یقین دہانی

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کرسمس کے موقع پر مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کیلئے مسیحی کمیونٹی کے اکابرین کے ساتھ اہم ملاقات کی

،انہوں نے ضلع خوشاب میں امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کیلئے اخوت اور بھائی چارے کی فضا میں کرسمس کی تقریبات منانے کی ضرورت پر زور دیا اور عیسائی برادری کو موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں کرسمس کی تقریبات کے دوران فول پروف سیکورٹی مہیا کرنے کی یقین دہانی کرائی ۔ ڈی پی او خوشاب کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری ہمارا فرض ہے انشاء اﷲ خوشاب پولیس اس ضمن میں اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے گی، اگر کرسمس کے موقع پر کو ئی بھی پیچیدہ صورتحال نظر آئے تو اس کی فوری طور پر اطلاع دی جائے ۔

 

