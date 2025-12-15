صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپر فلو کے کیسوں کی تصد یق ،ا حتیاطی تدابیر اختیا ر کرنیکی ہدایت

  • سرگودھا
سپر فلو کے کیسوں کی تصد یق ،ا حتیاطی تدابیر اختیا ر کرنیکی ہدایت

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ قومی ا دا ر ہ صحت کی جا نب سے ملک کے مختلف شہر وں میں سپر فلو کے کیسوں کی تصد یق نے عوام میں تشویش پھیلا د ی ہے تاہم ما ہر ین صحت کے مطا بق یہ صورتحا ل خوف و ہراس نہیں بلکہ ا حتیاطی کی متقاضی ہے یو ر پ امریکا بر طانیہ میں ا س وا ئر س کے با عث ہسپتا لو ں میں مریضوں کی تعداد میں َاضافہ ہو ا ہے َ

ضرورت ا س امر کی ہے کہ سپر فلو سے محفوظ ر ہنے کیلئے ا حتیاطی تدابیر اختیا ر کی جا ئیں طبی ما ہر ین کی ہدا یا ت کے مطا بق عمل کیا جا ئے دھند اور سرد مو سم سپر فلو کے پھیلا ؤ کو تیز کر سکتا ہے ا س لیے زیادہ سے زیادہ ا حتیاطی تدابیر اختیا ر کر نا نا گز یر ہو چکا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منصوبوں کے معیار ،شفافیت پر سمجھوتہ نہیں ہوگا:وزیراعلیٰ

گیس بحران بے قابو،تعطل16گھنٹے تک پہنچ گیا،ہوٹلوں اور تندوروں پر عوام کارش

کراچی میں تختیاں نہیں ترقی بول رہی ہے،عملی کام ہماری پہچان،مئیر

انسداد پولیومہم آج شروع ہوگی ، انتظامات مکمل

ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے امید کی کرن،مولانابشیر

کھلی کچہری میں عوام کی تذلیل قابل مذمت،کاشف شیخ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر