سپر فلو کے کیسوں کی تصد یق ،ا حتیاطی تدابیر اختیا ر کرنیکی ہدایت
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ قومی ا دا ر ہ صحت کی جا نب سے ملک کے مختلف شہر وں میں سپر فلو کے کیسوں کی تصد یق نے عوام میں تشویش پھیلا د ی ہے تاہم ما ہر ین صحت کے مطا بق یہ صورتحا ل خوف و ہراس نہیں بلکہ ا حتیاطی کی متقاضی ہے یو ر پ امریکا بر طانیہ میں ا س وا ئر س کے با عث ہسپتا لو ں میں مریضوں کی تعداد میں َاضافہ ہو ا ہے َ
ضرورت ا س امر کی ہے کہ سپر فلو سے محفوظ ر ہنے کیلئے ا حتیاطی تدابیر اختیا ر کی جا ئیں طبی ما ہر ین کی ہدا یا ت کے مطا بق عمل کیا جا ئے دھند اور سرد مو سم سپر فلو کے پھیلا ؤ کو تیز کر سکتا ہے ا س لیے زیادہ سے زیادہ ا حتیاطی تدابیر اختیا ر کر نا نا گز یر ہو چکا ہے ۔