شاہ پور میں یوم حضرت ابوبکر صدیق ؓکے موقع پر نکالی گئی
شاہ پور صدر(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )شاہ پور میں یوم حضرت ابوبکر صدیق ؓکے موقع پر نکالی گئی ، ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ضیاء نعمان فاروقی ، مولانا عمیر رشید، حاجی مسعود احمد ، مولانا عدیل احمد نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر ؓ نے اپنے دور خلافت میں جرات واستقامت کا پیکر بن کر اسلام اور مسلمانوں کو درپیش مشکلات ومسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسلام کے خلاف تمام فتنوں کا خاتمہ کرکے اس دور کی عظیم قوتوں کو شکست فاش دی۔
اسلامی فتوحات کی ابتدا آپ کے دور خلافت میں ہوئی،ریلی میں پروفیسر ثناء اللہ ، عبدالولی مومن ، عاطف عمران انصاری ، چوہدری روبان، حافظ عثمان حیدر، ملک کاشف ندیم ،قاری عبدالبدیع ، عظیم انصاری ، حکیم کاشف انوار، ندیم صفدر کھوکھر ، ملک حسن ، حاجی اسلم جوڑا،علی حمزہ کھوکھر ، محمد ابوبکر کھوکھر نعمان ، حاجی طاہر ، قاری عبدالباسط اور دیگر سینکڑوں شہری شریک ہوئے ریلی کے شرکا نے مذہبی بینرز پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے ، ریلی مدنی چوک سے شروع ہو کر پلازہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔