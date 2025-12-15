صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور میں یوم حضرت ابوبکر صدیق ؓکے موقع پر نکالی گئی

  • سرگودھا
شاہ پور میں یوم حضرت ابوبکر صدیق ؓکے موقع پر نکالی گئی

شاہ پور صدر(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )شاہ پور میں یوم حضرت ابوبکر صدیق ؓکے موقع پر نکالی گئی ، ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ضیاء نعمان فاروقی ، مولانا عمیر رشید، حاجی مسعود احمد ، مولانا عدیل احمد نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر ؓ نے اپنے دور خلافت میں جرات واستقامت کا پیکر بن کر اسلام اور مسلمانوں کو درپیش مشکلات ومسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسلام کے خلاف تمام فتنوں کا خاتمہ کرکے اس دور کی عظیم قوتوں کو شکست فاش دی۔

 اسلامی فتوحات کی ابتدا آپ کے دور خلافت میں ہوئی،ریلی میں پروفیسر ثناء اللہ ، عبدالولی مومن ، عاطف عمران انصاری ، چوہدری روبان، حافظ عثمان حیدر، ملک کاشف ندیم ،قاری عبدالبدیع ، عظیم انصاری ، حکیم کاشف انوار، ندیم صفدر کھوکھر ، ملک حسن ، حاجی اسلم جوڑا،علی حمزہ کھوکھر ، محمد ابوبکر کھوکھر نعمان ، حاجی طاہر ، قاری عبدالباسط اور دیگر سینکڑوں شہری شریک ہوئے ریلی کے شرکا نے مذہبی بینرز پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے ، ریلی مدنی چوک سے شروع ہو کر پلازہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نالے کی عدم صفائی کولو روڈ پر پانی جمع ٹراما سنٹر تک رسائی محال

منڈی بہاؤالدین:غفلت پر تفتیش افسر ،ہیڈ محرر ، سنتری معطل

نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلوانوں کا گوجرانوالہ پہنچنے پر شاندار استقبال

سنی علما کو نسل کا یو م صدیق اکبر ؓ سرکاری سطح پر منانے کا مطالبہ

حافظ آباد:دیوار مہربان سے اشیا حاصل کرنیوالوں کا رش

وزیر بلدیات کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،کام تیز کرنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر