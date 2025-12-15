صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چشمہ بیراج سے ملنے والی کی غیر اسلامی طریقے سے تدفین

  • سرگودھا
چشمہ بیراج سے ملنے والی کی غیر اسلامی طریقے سے تدفین

کندیاں(نمائندہ دنیا )چشمہ بیراج سے ملنے والی نامعلوم افراد کی نعشوں کی انسانیت سوز تذلیل کئی سالوں سے میڈیا کی طرف سے اجاگر کرنے کے باوجود مقامی انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہو سکی

دریائے سندھ سے ملنے والی نامعلوم افراد کی نعشوں کی تدفین اسلامی اصولوں کے مطابق کروانے کے متعلق مقامی شہریوں کی طرف سے متعدد بار مقامی انتظامیہ کو آگاہ کرنے کے باوجود تاحال کوئی عملی اقدامات دیکھنے میں نہیں آرہے ہیں نامعلوم بدقسمت انسانوں کی نعشوں کو کچرا والی ٹریکٹر ٹرالی میں ڈال کے مقامی قبرستان میں لے جا کر تدفین کردی جاتی ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دریائے سندھ سے ملنے والی نامعلوم نعشوں کو اسلامی روایات کے مطابق تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کی عدائیگی کے بعد دفن کیا جائے اور لاوارث مردوں کی تدفین کے لئے رنگ ،مذہب اورنسل کو بالاطاق رکھ کر انسانیت کے رشتہ کو ملحوظ خاطررکھنا چاہئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

7 لاکھ طلبہ میں گوگل کروم بکس تقسیم کرنیکی تیاریاں

بجلی چوروں کیخلاف گرینڈ آپریشن ، ٹرانسفارمر اتار لئے ، لاکھوں کی ریکوری

کرسمس پرمسیحی برادری کو مکمل تحفظ فراہم کرنیکی یقین دہانی

ریکوری اہداف ہر صورت مکمل کئے جائیں، چیف انجینئر میپکو

سکیورٹی گارڈز کی ریٹائرمنٹ پر تعلیمی بورڈ ملتان میں تقریب

سابق رجسٹرار این ایف سی یونیورسٹی کی والدہ کی قل خوانی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر