صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں، مزدور جاں بحق ،3زخمی

  • سرگودھا
2موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں، مزدور جاں بحق ،3زخمی

میانوالی،کندیاں(نامہ نگار، نمائندہ دنیا)چشمہ ہسپتال کے قریب علی الصبح ٹریفک حادثہ میں چائنہ کمپنی کے مزدوروں کی دو موٹرسائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔

 حادثے کے نتیجے میں نوجوان توقیر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے ،ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں میں واصف سکنہ خانقاہ سراجیہ اور سلیم سکنہ جال، حبیب  شامل ہیں سلیم اور واصف کو حالت تشویشناک ہونے پر ڈی ایچ کیو ہسپتال میانوالی منتقل کیا گیا بعد ازاں انہیں مزید علاج کے لیے راولپنڈی ریفر کر دیا گیا حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، لاش اور زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گل داؤدی : 200 اقسام کے پھول گملوں میں آویزاں

لاہور میں پہلے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی منظوری

زیر تربیت افسروں کو ثقافت کی اہمیت ‘ مذہبی ہم آہنگی پر لیکچر

حکام کو سٹینڈرڈ میڈیسن لسٹ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت

فوج کی مخالفت کرنیوالوں کیخلاف مزاحمت کرینگے : طاہر اشرفی

حضرت ابوبکر صدیق ؓ کے یوم وفات پر چھٹی کیلئے جلوس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر