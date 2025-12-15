2موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں، مزدور جاں بحق ،3زخمی
میانوالی،کندیاں(نامہ نگار، نمائندہ دنیا)چشمہ ہسپتال کے قریب علی الصبح ٹریفک حادثہ میں چائنہ کمپنی کے مزدوروں کی دو موٹرسائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔
حادثے کے نتیجے میں نوجوان توقیر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے ،ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں میں واصف سکنہ خانقاہ سراجیہ اور سلیم سکنہ جال، حبیب شامل ہیں سلیم اور واصف کو حالت تشویشناک ہونے پر ڈی ایچ کیو ہسپتال میانوالی منتقل کیا گیا بعد ازاں انہیں مزید علاج کے لیے راولپنڈی ریفر کر دیا گیا حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، لاش اور زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔