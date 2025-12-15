تھل کینال میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے والی خاتون کی لاش نہ مل سکی
کندیاں(نمائندہ دنیا)کندیاں محلہ سیلواں کی رہائشی نوجوان لڑکی کی لاش تاحال برآمد نہ ہو سکی۔6 دسمبر کو مبینہ طور پر ایک بچے کی ماں نے گھریلو حالات سے دلبرداشتہ ہوکر تھل کینال میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔
واقعہ کو کئی دن گزر جانے کے باوجود ریسکیو اور متعلقہ ادارے لاش کا سراغ میں ناکام نظر آتے ہیںخدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نہر میں پانی کے تیز بہاؤ کے باعث لاش بہہ کر کسی اور مقام تک پہنچ گئی ہو اہلِ خانہ شدید کرب میں مبتلا ہیں اوراپنی مدد آپ کے تحت مختلف علاقوں میں تلاش کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے والدین اور اہلِ علاقہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر نہر تھل یا اس سے ملحقہ کسی بھی علاقے سے کسی نامعلوم لڑکی کی لاش برآمد ہو تو فوری طور پر اطلاع دی جائے تاکہ متاثرہ خاندان کو اپنی بچی تک رسائی حاصل ہو سکے ۔