صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکے اور چوری کی 13وارداتیں ،4من مچھلی دکان سے غائب

  • سرگودھا
ڈاکے اور چوری کی 13وارداتیں ،4من مچھلی دکان سے غائب

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ڈکیتی وچوری کی مختلف وارداتوں کے دوران غنی پارک کے قریب دو نامعلوم ڈاکوؤں نے سعد اکبر سے گن پوائنٹ پر نقدی اور اہم کاغذات چھین لیے ،47

 شمالی کے قریب دو اشخاص نے اسلحہ کے زور پر محمد علی سے ہزاروں روپے نقدی چھین لی،اسی طرح نیو سیٹلائٹ ٹاؤن میں خدیجہ بی بی جو کہ بینک ٹی اے ٹی ایم مشین سے رقم نکلوا کر گھر جا رہی تھی اس سے نامعلوم شخص نے 10 ہزار روپے چھین لیا اور فرار ہو گئے ،جبکہ حسین آباد شریف کے محمد آصف کی دکان سے نامعلوم افراد چار من مچھلی فریج اور دیگر سامان اڑا لے گئے ،بچہ کلا کے شوکت علی کے جنرل سٹور سے بھاری مالیت کی چینی چاول انڈے سگرٹ بسکٹ اور دیگر اشیاء،بلاک نمبر 1سے محمد صغیر،للیانی سے محمد سلیم،واٹر سپلائی روڈ سے محمد حذیفہ،موضع کوہلیاں سے مظہر حسین،33 شمالی سے واجد محمودکی موٹرسائیکلیں ،46 جنوبی کے محمد ارشد جاوید ،126 شمالی کے خوشی محمد کے گھروں سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات نقدی اور دیگر متفرق اشیاء41 شمالی کے لیاقت علی کے ڈیرہ سے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی چور ہو گئے علا ہ ازیں بستی بلوچاں کے رہائشی محمد سلیمان کے رقبہ سے دو لاکھ روپے مالیت کی دھان کی فصل نامعلوم افراد چوری کاٹ کر لے گئے ، پولیس نے مقدما ت درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نالے کی عدم صفائی کولو روڈ پر پانی جمع ٹراما سنٹر تک رسائی محال

منڈی بہاؤالدین:غفلت پر تفتیش افسر ،ہیڈ محرر ، سنتری معطل

نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلوانوں کا گوجرانوالہ پہنچنے پر شاندار استقبال

سنی علما کو نسل کا یو م صدیق اکبر ؓ سرکاری سطح پر منانے کا مطالبہ

حافظ آباد:دیوار مہربان سے اشیا حاصل کرنیوالوں کا رش

وزیر بلدیات کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،کام تیز کرنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر