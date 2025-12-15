ڈاکے اور چوری کی 13وارداتیں ،4من مچھلی دکان سے غائب
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ڈکیتی وچوری کی مختلف وارداتوں کے دوران غنی پارک کے قریب دو نامعلوم ڈاکوؤں نے سعد اکبر سے گن پوائنٹ پر نقدی اور اہم کاغذات چھین لیے ،47
شمالی کے قریب دو اشخاص نے اسلحہ کے زور پر محمد علی سے ہزاروں روپے نقدی چھین لی،اسی طرح نیو سیٹلائٹ ٹاؤن میں خدیجہ بی بی جو کہ بینک ٹی اے ٹی ایم مشین سے رقم نکلوا کر گھر جا رہی تھی اس سے نامعلوم شخص نے 10 ہزار روپے چھین لیا اور فرار ہو گئے ،جبکہ حسین آباد شریف کے محمد آصف کی دکان سے نامعلوم افراد چار من مچھلی فریج اور دیگر سامان اڑا لے گئے ،بچہ کلا کے شوکت علی کے جنرل سٹور سے بھاری مالیت کی چینی چاول انڈے سگرٹ بسکٹ اور دیگر اشیاء،بلاک نمبر 1سے محمد صغیر،للیانی سے محمد سلیم،واٹر سپلائی روڈ سے محمد حذیفہ،موضع کوہلیاں سے مظہر حسین،33 شمالی سے واجد محمودکی موٹرسائیکلیں ،46 جنوبی کے محمد ارشد جاوید ،126 شمالی کے خوشی محمد کے گھروں سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات نقدی اور دیگر متفرق اشیاء41 شمالی کے لیاقت علی کے ڈیرہ سے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی چور ہو گئے علا ہ ازیں بستی بلوچاں کے رہائشی محمد سلیمان کے رقبہ سے دو لاکھ روپے مالیت کی دھان کی فصل نامعلوم افراد چوری کاٹ کر لے گئے ، پولیس نے مقدما ت درج کرلئے ۔