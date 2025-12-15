صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

26سو لٹر ملاوٹی اور غیر معیاری دودھ تلف کر دیا گیا

  • سرگودھا
26سو لٹر ملاوٹی اور غیر معیاری دودھ تلف کر دیا گیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودھا نے 2ملک کولیکشن سینٹرز کیخلاف کاروائی کی اور 26سو لٹر ملاوٹی اور غیر معیاری دودھ تلف کر دیا ۔

مالکان کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ۔ملاوٹی دودھ سرگودھا اور جھنگ کے مختلف علاقوں میں سپلائی کیا جانا تھا بتایا جاتا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودھا نے ساہی وال اور ترکھانوالہ میں موجود ملک کولیکشن سینٹرز کیخلاف کاروائی کرتے ہوئے 2600 لیٹر ملاوٹی اور غیر معیاری دودھ تلف کردیا۔ ملک کولیکشن سینٹر کے مالکان کیخلاف مقدمات درج کروا دیئے گئے جبکہ ملک کولیکشن سینٹرز کو فوری طور پر بند کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشی استحکام کیلئے پالیسیاں بنانیکی ضرورت، سیدال خان

آثارِ قدیمہ کی تحقیق، تحفظ کے فروغ کیلئے پرعزم، اورنگزیب کچھی

وزیر مملکت خزانہ کا زیر تعمیر لِلہ جہلم روڈ کا دورہ، جلد تکمیل کی ہدایت

تعلیمی شعبہ میں رشوت،کرپشن کے راستے بند کر دیئے،رانا سکندر

مضبوط جمہوریت کیلئے خواتین کی شمولیت ضروری، شازیہ رضوان

مری، آٹا سمگل کرنیکی کوشش ناکام چوک میں سرکاری نرخوں پر فروخت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر