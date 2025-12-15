صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رحمان پورہ درباروالی گلی اور نذیرکالونی میں سیور یج بندش

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) واسا سرگودھا کے عملہ کی عدم توجہ کے باعث رحمان پورہ درباروالی گلی اور نذیرکالونی میں سیور لائنوں کی بندش کے باعث متعلقہ علاقوں کے مکینوں کو سخت ا ذیت کا سامنا کرناپڑ رہا ہے ،

گندا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مچھروں کی بھرمارہونے سے لوگوں میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے جبکہ لوگوں کو گزرنے میں بھی سخت مشکلات در پیش ہیں، ان کا کہنا ہے کہ متعلقہ سپر وائزروں کی کئی روز سے منت سماجت کر رہے ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ، واسا کا عملہ کہاں ہے کوئی پتا نہیں، سینٹری سپروائزر اور گٹر گینگ عملہ کئی روز سے ان علاقوں میں نہیں آیا مکینوں نے واسا افسران سے گٹروں کی ڈی سلٹنگ کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔

 

