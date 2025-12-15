صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کو الاٹ زمینوں کے تجارتی استعمال کا انکشاف

  • سرگودھا
پولیس کو الاٹ زمینوں کے تجارتی استعمال کا انکشاف

بغیر حکومت کی اجازت کے کرایہ یا پٹہ پر دے دیا جاتا ہے ، پالیسی،قوانین کی خلاف ورزی ،خلاف ضابطہ استعمال پر متعلقہ زمینیں واپس لئے جا نیکا امکان ،تفصیلات طلب

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) پنجاب ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے محکمہ پولیس کو مختلف اوقات میں مفت استعمال کیلئے الاٹ کی گئیں سرکاری زمینوں کے خلاف ضابطہ استعمال کے انکشا ف پر تفصیلات طلب کر لی گئیں، ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب کے مشاہدہ میں آیا ہے کہ وہ سرکاری زمین جو پولیس/ہوم ڈیپارٹمنٹ کو مخصوص مقصد کے لیے بغیر کسی قیمت کے الاٹ کی گئی تھیں، بعد میں تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے یا اس زمین یا اس کے کسی حصے کو دیگر ایجنسیوں/افراد کو مختلف تجارتی مقاصد کے لیے بغیر حکومت کی اجازت کے کرایہ یا پٹہ پر دے دیا جاتا ہے ، جو کہ پالیسی/قوانین کے خلاف ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ

صوبائی حکومت کے محکموں اور محکماتی ایجنسیوں یا ترقیاتی اتھارٹیز یا پبلک سیکٹر کمپنیوں وغیرہ کو سرکاری زمین کی الاٹمنٹ اور فروخت منصوبہ بندی و ترقیاتی بورڈ مخصوص مقصد کے لیے فنڈز مختص کرنے سے مشروط ہے ،اورصوبائی حکومت کے محکموں کے زیر قبضہ ایسی/موجودہ زمین کے اثاثہ جات کی فروخت بورڈ آف ریونیو اور فنانس ڈیپارٹمنٹ کی رضامندی اور حکومت کی منظوری کے بعد کی جا سکتی ہے ، تاہم خلاف ضابطہ استعمال پر متعلقہ زمینیں واپس لئے جانے کا امکان ہے ، جو کہ شرائط میں بھی درج ہے ، جس پر گزشتہ رو ز ڈپٹی سیکرٹری کالونیز Iبورڈ آف ریونیو پنجاب کی جانب سے سرگودھا سمیت تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو مذکورہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ترجیح بنیادوں پر دیئے گئے پرفارمہ کے مطابق معلومات/تفصیلات تصویری ثبوت کے ساتھ فراہم ارسال کی جائیں ۔

 

