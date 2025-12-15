صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملز مالکان نے ٹرانسپورٹ ہڑتال کی آڑ میں 10 کلو والے تھیلے غائب کردیئے ناقص آٹا سپلائی

  • سرگودھا
ملز مالکان نے ٹرانسپورٹ ہڑتال کی آڑ میں 10 کلو والے تھیلے غائب کردیئے ناقص آٹا سپلائی

905روپے والے تھیلے کی جگہ 15کلو کے تھیلے کی سپلائی ،ہڑتا ل ختم ہونے کے باوجود 10کلو کا تھیلا سپلائی نہیں کیا گیا،شہریوں کی کوالٹی چیکنگ کے لئے ملزپر چھاپے مارنے کی استدعا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) محکمہ خوراک کی مبینہ ملی بھگت سے فلور ملز مالکان نے ٹرانسپورٹ کی حالیہ ہڑتال کی آڑ میں نہ صرف آٹے کے دس کلو کے تھیلے کی مصنوعی قلت تاحال پیدا کر رکھی ہے بلکہ غیر معیاری آٹا بھی فروخت کیا جا رہا ہے ،ذرائع کا کہناہے کہ حالیہ ہڑتال کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کی بندش کو جواز بنا کر فلوملز مالکان نے دس کلو آٹے کے تھیلے کی سپلائی نہیں کی جو کہ سرکاری نرخوں905روپے میں دستیاب تھا اس کی جگہ 15کلو کے تھیلے کی سپلائی کی گئی ،اور ہڑتال ختم ہونے کے باوجود اتوار کے روز بھی کہیں بھی آٹے کے دس کلو تھیلے کی سپلائی نہیں کی گئی۔دوسری جانب شہریوں کی جانب سے یہ شکایت زور پکڑتی جا رہی ہے کہ عوام کوغذائیت سے محروم چوکر میلا آٹا کھلا یا جا رہا ہے

محکمہ خوراک کے افسران مبینہ طور پر فلور ملوں کی چیکنگ کے بغیر سب اوکے کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹا میں سے سوجی میدہ اور دیگر غذائیت نکال کر چوکر ملا فروخت کر رہے ہیں جس سے پیٹ کی بیماریوں میں اضافہ ہورہا ہے عوام نے اعلیٰ حکام سے فلور ملوں کی مانیٹرنگ اور کوالٹی چیک کرنے کے لئے افسران کو اچانک چھاپے مارنے کی استدعا کی ہے تاکہ عوام کو سرکاری نرخوں پر معیاری آٹا مل سکے ۔شہریوں نے مزید کہا کہ اگر محکمہ خوراک نے فلور ملز مالکان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا تو ہسپتال مریضوں سے بھر جائیں گے۔

 

