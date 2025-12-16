صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد پولیو مہم کے فل پروف سکیورٹی انتظامات مکمل

  • سرگودھا
انسداد پولیو مہم کے فل پروف سکیورٹی انتظامات مکمل

میانوالی (نامہ نگار )میانوالی پولیس کی جانب سے انسداد پولیو مہم کے فل پروف سکیورٹی انتظامات، 360 سے زائد پولیس افسران و اہلکار تعینات کئے گئے ہیں ، پولیو مہم سے 18 دسمبر تک جاری رہے گی۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پر میانوالی پولیس انسداد پولیو کے دوران 51 یونین کونسلز میں 1289 موبائل ٹیموں کے ہمراہ 75 فکس پوائنٹس، 37 ٹرانزٹ پوائنٹس پر فول پروف سیکورٹی کے لیے 360 سے زائد پولیس افسران اور جوان فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کیلیے ضلع بھر میں ناکہ بندی پوائنٹس بنا کر سنیپ چیکنگ بھی کی جارہی ہے جبکہ تمام داخلی، خارجی راستوں پر چیکنگ کو مزید سخت کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس