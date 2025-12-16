انسداد پولیو مہم کے فل پروف سکیورٹی انتظامات مکمل
میانوالی (نامہ نگار )میانوالی پولیس کی جانب سے انسداد پولیو مہم کے فل پروف سکیورٹی انتظامات، 360 سے زائد پولیس افسران و اہلکار تعینات کئے گئے ہیں ، پولیو مہم سے 18 دسمبر تک جاری رہے گی۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پر میانوالی پولیس انسداد پولیو کے دوران 51 یونین کونسلز میں 1289 موبائل ٹیموں کے ہمراہ 75 فکس پوائنٹس، 37 ٹرانزٹ پوائنٹس پر فول پروف سیکورٹی کے لیے 360 سے زائد پولیس افسران اور جوان فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کیلیے ضلع بھر میں ناکہ بندی پوائنٹس بنا کر سنیپ چیکنگ بھی کی جارہی ہے جبکہ تمام داخلی، خارجی راستوں پر چیکنگ کو مزید سخت کیا گیا ہے ۔