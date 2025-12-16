صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قرضے لیکر ملک تو چھابڑی والا بھی چلا لے گا،مہر محمد شفیق

  • سرگودھا
قرضے لیکر ملک تو چھابڑی والا بھی چلا لے گا،مہر محمد شفیق

بھلوال(نمائندہ دنیا)جماعت اسلامی کے رہنما مہر محمد شفیق نے کہا ہے کہ اب پاکستان کو ٹیکسوں کی مد میں قوم پر جو بجلی گرائی گئی ہے۔

 اس کی بڑی وجہ سامنے آگئی ہے موجودہ حکومت نے 20 ماہ کے دوران 11300 ارب روپے جبکہ بیرونی قرضے 869 ارب روپے لیے ہیں جس سے پاکستان قرضوں کی دلدل میں مزید دھنس گیا ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت نے پاکستان کو قرضوں سے نکالنے کے لیے موٹر سائیکل سمیت ہر قسم کے جرمانوں میں نہ صرف اضافہ کیا ہے ،انہوں نے کہاکہ جب ملک کو قرضوں پر ہی چلانا ہے تو اس طرح تو کسی ریڑھی چھابڑی والے کو بھی ملک دے دیا جائے تو وہ بھی قرضے لے کر ملک چلا لے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس