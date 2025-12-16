صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کی ایک ہی گھر کے 4معذور بچوں سے ملاقات ،امداد کا وعدہ

  • سرگودھا
ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کی ایک ہی گھر کے 4معذور بچوں سے ملاقات ،امداد کا وعدہ

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شبانہ اجمل نے کدھی کے گاؤں رکھ راجڑ میں ایک ہی گھر کے چار معذور بچوں کی دلجوئی کرتے ہوئے ان کے والدین سے ملاقات کی ،

انہوں نے بچوں کی معذوری پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بحالی کیلئے جدو جہد کرنے اور متاثرہ خاندانکی مشکلات کے ازلہ کیلئے مناسب اقدام اٹھانے اور انہیں فوری طور پر محکمہ سوشل ویلفئر کے فلاحی پروگراموں سے مستفید کرنے کی یقین دہانی کرائی ، انہوں نے کہا کہ غربت، بے بسی اور مشکلات کے اندھیروں میں گھرے ہوئے افراد کو سہارا دے کر معاشرے کا باعزت فرد بنا محکمہ سوشل ویلفیئر کی ذمہ داری ہے انشاء اﷲ متاثرہ خاندان کی ہر ممکن امداد کی جائے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس