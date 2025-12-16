صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب کے مانیٹرنگ منیجر کا شکایات پر علاقوں کا دورہ،سخت ہدایات جاری

  • سرگودھا
ستھرا پنجاب کے مانیٹرنگ منیجر کا شکایات پر علاقوں کا دورہ،سخت ہدایات جاری

موچھ (نمائندہ دنیا)ستھرا پنجاب میانوالی تحصیل کے مانیٹرنگ منیجر نے پریس کلب موچھ میں ڈاکٹر طارق عنایت اللہ خان ،اعجاز گل خان درگئی خیل سابق کونسلر مشتاق احمد خان موہانے خیل غلام خواجہ ظفر اللہ خان معظم خیل کی طرف سے اپنے اپنے علاقوں میں صفائی ستھرائی کے بارے میں نشاندہی پر فوری نوٹس لیتے ہیں ان علاقوں کا دورہ کیا اور ٹھیکیدار کے سپروائزر کو ہدایت کہ ان علاقوں کی صفائی کی جائے ۔ا

انہوں نے کہا صفائی نہ کرنے والوں کو وارننگ کے بعد اگلے مرحلے پر ملازمت فارغ بھی کیا جا رہا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس