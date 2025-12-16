صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب سرگودھا روڈ کا ادھورامنصوبہ منتخب نمائندوں، محکمہ ہائی وے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان:چو دھری عبدالمنان خان

  • سرگودھا
خوشاب سرگودھا روڈ کا ادھورامنصوبہ منتخب نمائندوں، محکمہ ہائی وے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان:چو دھری عبدالمنان خان

خوشاب(نمائندہ دُنیا )شہری اتحاد کے بانی راہنما اور ممتازسیاسی و سماجی شخصیت چو دھری عبدالمنان خان نے کہاہے میانوالی اور خوشاب کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سرگودھا سے ملانے والی اہم ترین شاہراہ خوشاب سرگودھا روڈ کا ادھورہ منصوبہ محکمہ ہائی وے اور اس حلقہ سے منتخب ہونیوالے عوامی نمائندوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے ۔

میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ضلع خوشاب کے مختلف علاقوں میں نئی رابطہ سڑکات کی تعمیر کی روز تختیاں لگائی جا رہی لیکن اس ادھورے منصوبے پر کوئی توجہ نہیں دیا گزشتہ کئی برسوں سے یہ زیر تعمیر سڑک مسافروں کیلئے عذاب بنی ہوئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس