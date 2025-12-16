صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ کمبوہ میں فری ڈینٹل کیمپ کا انعقاد ،500سے زائد افراد کی چیکنگ،ادویات فراہم

  • سرگودھا
کوٹ کمبوہ میں فری ڈینٹل کیمپ کا انعقاد ،500سے زائد افراد کی چیکنگ،ادویات فراہم

شاہ پور صدر (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا ) تحصیل شاہپور کے ایک پسماندہ قصبہ کوٹ کمبوہ میں فری ڈینٹل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ، ایک روزہ ڈینٹل کیمپ میں غریب عوام کو مفت دانتوں کے علاج و چیک اپ کی سہولت فراہم کی گئی ایک دن میں تقریباً 500سے زائد شہریوں نے دانتوں کا چیک اپ کرایااورمفت ادویات حاصل کیں ۔

مہمان خصوصی سابق ایم پی اے سردار بہادر عباس میکن نے کہا کہ اس طرح کے کیمپ عام طور پر مقامی کمیونٹی کے صحت عامہ کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔خاص طور پر دیہی اور دور دراز علاقوں میں جہاں طبی سہولیات کم ہوتی ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس