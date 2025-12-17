خواتین کیخلاف تشدد سے تحفظ ایکٹ کے نفاذ کیلئے قائم ضلعی کمیٹی کا اجلاس
خواتین کے خلاف تشدد سے تحفظ ایکٹ 2016 (ترمیم شدہ 2022) کے مؤثر نفاذ کے لیے قائم ضلعی کمیٹی کا اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹر ماجد بن احمد کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام سے متعلق قانون پر عملدرآمد کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔