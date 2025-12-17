صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گل بانو ویلفیئر فاؤنڈیشن کا اہم اجلاس

  • سرگودھا
گل بانو ویلفیئر فاؤنڈیشن کا اہم اجلاس

میانوالی(نامہ نگار)گل بانو ویلفیئر فاؤنڈیشن (رجسٹرڈ پاکستان) کے زیرِ اہتمام سینئر نائب صدر خالد عباس خان نیازی کی زیرِ صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں پروگرام نورِ حیات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔

گل بانو ویلفیئر فاؤنڈیشن (رجسٹرڈ پاکستان) کے زیرِ اہتمام سینئر نائب صدر خالد عباس خان نیازی کی زیرِ صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں پروگرام نورِ حیات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر خالد عباس خان نیازی ب نے کہا کہ ان شاء اللہ میانوالی کا کوئی بھی معذور بچہ یا بچی کم از کم وہیل چیئر کے بغیر نہیں رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے سے یمنی سفیر کی ملاقات ،دو طرفہ تعلقات پر گفتگو

ماڈل جیل کی تعمیر و انتظام میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی ،آئی جی

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ 6ماہ میں مکمل ہوگا ،کمشنر

زرعی شعبہ میں بہترین خدمات پروفیسر ڈاکٹر اعظم کو گولڈ میڈل عطا

اسلام آباد ،دھواں چھوڑنے والی 12گاڑیاں تھانے بند

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،7مشکوک افراد تھانے بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر