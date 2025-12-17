یونیورسٹی آف سرگودھا میں وزیر آغاز لائبریری کے زیر اہتمام سالانہ کتاب میل
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں وزیر آغاز لائبریری کے زیر اہتمام سالانہ کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا۔
جس کا مقصد طلبہ میں کتب بینی کو فروغ دینا، فکری شعور کی بیداری اور علم و تحقیق سے وابستگی کو مضبوط بنانا ہے ۔سالانہ ریسرچ ایرینا کے دوسرے روز منعقدہ کتاب میلے کا افتتاح وائس چانسلر جی سی وویمن یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر کنول امین (تمغہ امتیاز) اور وائس چانسلریونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصرعباس نے کیا۔