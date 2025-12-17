واٹر ریٹ،سیوریج نادہندگان کیخلاف عدالتوں میں کیسز کا فیصلہ
نادہندگان کو فائنل نوٹس جاری کئے جارہے ،پیرا فورس سے بھی مدد طلب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن سرگودھا نے کروڑوں روپے کے واٹر ریٹ اور سیوریج فیس کے نادہندگان کے کیسز عدالت میں دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلہ میں نادہندگان کو فائنل نوٹس جاری کئے جارہے ہیں۔ نادہندگان کی وصولی کے لئے پیرا فورس سے بھی مدد لی جارہی ہے بلدیہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان نادہندگان کے ذمہ 30جون2025تک پینے کے پانی اور سیوریج کے واجبات کی ادائیگی کیلئے بار بار نوٹسز جاری کر رہے ہیں اب ادارے نے کر وڑوں کے ڈوبے ہوئے واجبات کی وصولی کے لئے عدالت اور پیرا سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے یاد رہے کہ اس مد میں30جون کے بعد کی وصولی واسا کر رہی ہے ۔