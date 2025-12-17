صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانزیب اعوان سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عبد الستار خان کی ملاقات

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان سے ضلع خوشاب کے تبدیل ہونے والے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عبد الستار خان نے کمشنر آفس میں ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران ضلع خوشاب میں ریونیو امور، انتظامی چیلنجز اور جاری ترقیاتی و عوامی فلاحی اقدامات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ کمشنر سرگودہا نے اے ڈی سی آر عبد الستار خان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فیلڈ میں مؤثر انداز میں ذمہ داریاں نبھائیں اور عوامی مسائل کے حل میں فعال کردار ادا کیا۔

