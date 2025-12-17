صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد پولیو مہم ،پہلے روز 2 لاکھ 28 ہزار سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گے

  • سرگودھا
انسداد پولیو مہم ،پہلے روز 2 لاکھ 28 ہزار سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع سرگودہا میں چار روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز مؤثر انداز میں ہوا۔ مہم کے پہلے روز 2 لاکھ 28 ہزار 194 گھروں میں موجود بچوں کو پولیو سے بچاؤکے قطرے پلائے گئے۔

یہ بات ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت ایوننگ ریویو اجلاس میں بتائی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ضلع سرگودہا میں مجموعی طور پر 7 لاکھ 9 ہزار 266 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس کے حصول کے لیے فیلڈ ٹیمیں بھرپور انداز میں کام کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ باقی ماندہ دنوں میں کوریج کو مزید بہتر بنایا جائے اور کوئی بھی بچہ قطرے پلانے سے محروم نہ رہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ تعلیم کا خواجہ سرا کمیونٹی کیلئے قائم واحد سکول بھی بند، درجنوں طلبہ متاثر ، احتجاج

شہرکی ترقی کے نئے منصوبوں کیلئے تیار ،ڈی جی ایف ڈی اے

شہر میں انسٹیٹیوٹ فار فنکشنل ری ہیبلیٹیش آف آٹزم کا افتتاح

چیلنجز سے نمٹنے کیلئے جدیدزرعی ٹیکنالوجی ضروری، ملک رشید

واسا کی جانب سے ڈیجیٹل مشینوں کیساتھ ڈیسلٹنگ جاری

فیصل آباد ڈویژن میں گندم کاشت کا102 فیصد ہدف مکمل

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر