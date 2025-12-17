انسداد پولیو مہم ،پہلے روز 2 لاکھ 28 ہزار سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع سرگودہا میں چار روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز مؤثر انداز میں ہوا۔ مہم کے پہلے روز 2 لاکھ 28 ہزار 194 گھروں میں موجود بچوں کو پولیو سے بچاؤکے قطرے پلائے گئے۔
یہ بات ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت ایوننگ ریویو اجلاس میں بتائی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ضلع سرگودہا میں مجموعی طور پر 7 لاکھ 9 ہزار 266 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس کے حصول کے لیے فیلڈ ٹیمیں بھرپور انداز میں کام کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ باقی ماندہ دنوں میں کوریج کو مزید بہتر بنایا جائے اور کوئی بھی بچہ قطرے پلانے سے محروم نہ رہے۔