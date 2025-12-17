صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی تنازعات حل کمیٹی کا اجلاس، 15 کیسز کی سماعت کی گئی

  • سرگودھا
ضلعی تنازعات حل کمیٹی کا اجلاس، 15 کیسز کی سماعت کی گئی

عوامی شکایات کا بروقت ازالہ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ،فہد محمود

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر تنازعات کے فوری حل اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ضلعی تنازعات حل کمیٹی کے روزانہ اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اے ڈی سی ریونیو فہد محمود کی زیر صدارت آج منعقدہ اجلاس میں مختلف نوعیت کے 15 کیسز زیر سماعت آئے ، جن کا قانون کے مطابق جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ فریقین کی مشاورت سے فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں پولیس، متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی اور کیسز کے حل کے عمل میں معاونت فراہم کی۔ اے ڈی سی آر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمشنر سرگودہا کی واضح ہدایت ہے کہ ضلعی تنازعات کے حل کے لیے قائم کمیٹی کو مؤثر بنایا جائے اور عوامی شکایات کا بروقت ازالہ یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے اجلاس آئندہ بھی باقاعدگی سے منعقد کیے جاتے رہیں گے تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف اور ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے سے یمنی سفیر کی ملاقات ،دو طرفہ تعلقات پر گفتگو

ماڈل جیل کی تعمیر و انتظام میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی ،آئی جی

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ 6ماہ میں مکمل ہوگا ،کمشنر

زرعی شعبہ میں بہترین خدمات پروفیسر ڈاکٹر اعظم کو گولڈ میڈل عطا

اسلام آباد ،دھواں چھوڑنے والی 12گاڑیاں تھانے بند

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،7مشکوک افراد تھانے بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر