گجرات:انسداد بیگری مہم 10 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا

  • سرگودھا
گجرات:انسداد بیگری مہم 10 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا

گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نورالعین کی ہدایت پر گجرات میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی انسداد بیگری مہم ، 10 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا، مشترکہ کارروائی میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو گوجرانوالہ، ریونیو ٹیم کھاریاں، محکمہ لیبر، ریسکیو 1122، کھاریاں پولیس اور محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسر وں نے حصہ لیا۔

