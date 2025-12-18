صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مٹھہ ٹوانہ میں خاندانی رنجش پر چچی کو قتل کر دیا

  • سرگودھا
مٹھہ ٹوانہ میں خاندانی رنجش پر چچی کو قتل کر دیا

وسیم وغیرہ کا چچا محمد وارث کے ساتھ تنازع تھا،اس کی اہلیہ کو مار ڈالا

خوشاب (نمائندہ دنیا) مٹھہ ٹوانہ کے نواحی گاؤں لکو میں خاندانی رنجش کے باعث بھتیجوں نے اپنی چچی کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔پولیس ذرائع کے مطابق محمد وسیم وغیرہ کا اپنے چچا محمد وارث لوہار کے ساتھ تنازعہ چلا آ رہا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے وارث کی اہلیہ کو قتل کر دیا۔اطلاع ملتے ہی مٹھہ ٹوانہ پولیس موقع پر پہنچی، شواہد اکٹھے کیے اور مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی تلاش جاری ہے، اصل حقائق ملزمان کی گرفتاری کے بعد سامنے آئیں گے۔

