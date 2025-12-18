صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل منیجر کمپنی کو دو کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا کر مستعفی ہو گیا

  • سرگودھا
جنرل منیجر کمپنی کو دو کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا کر مستعفی ہو گیا

اعجاز علی کا رقم اور کمپنی کی گاڑی واپس کرنے سے انکار ،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نجی ادارے کے جنرل منیجر نے کمپنی کو دو کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا کر استعفیٰ دیدیا، بتایا جاتا ہے کہ نجی پینٹ کمپنی کے سابق جنرل منیجر اعجاز علی کے خلاف گزشتہ روز تھانہ سٹی میں کمپنی حکام کی جانب سے مقدمہ درج کرواتے ہوئے الزام عائد کیا گیا کہ موصوف نے کمپنی کی لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ روپے کی رقم اکاؤنٹ میں جمع کروانے کے بجائے مبینہ طور پر بد نیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پاس رکھی اور استعفیٰ دے کر مذکورہ رقم اور گاڑی کی واپسی سے انکار کر دیا، کمپنی نے مجموعی طور پر دو کروڑ روپے کی عدم ادائیگی کا دعویٰ کیا ہے جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن