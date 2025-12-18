صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے ایصالِ ثواب کیلئے روحانی اجتماع

  • سرگودھا
مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے ایصالِ ثواب کیلئے روحانی اجتماع

کلورکوٹ(نامہ نگار)جامعہ رحیمیہ حسینیہ کلورکوٹ میں مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے ایصالِ ثواب اور دعا کے لیے ایک پُراثر اور روحانی اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔

اس موقع پر اساتذہ، طلبہ اور علاقہ بھر سے وابستہ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مرحوم بزرگ کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔اس موقع پر جامعہ کے مدیر مولانا محمد فاروق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کا سانحئہ ارتحال پوری امتِ مسلمہ کے لیے ایک عظیم اور ناقابلِ تلافی صدمہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن