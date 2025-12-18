صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں، لاکھوں لوٹ لئے گئے

  • سرگودھا
ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں، لاکھوں لوٹ لئے گئے

شعیب سے 70ہزار لوٹ لئے ،سکول کی کھڑکی توڑ کر سامان چوری کر لیابیوہ کے گھر کا سی سی ٹی وی کیمرے غائب،ساڑھے 8لاکھ کے ٹائر چوری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران للیانی کے قریب تین نامعلو م ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر شعیب حسن سے 70ہزار روپے چھین لئے ،جبکہ گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول ملٹری فارم روڈ سے نامعلوم افراد نے کھڑکی توڑ کر بھاری مالیت کا سامان چوری کر لیا،مہر کالونی کی رہائشی بیوہ خاتون امت القویم جو کہ پاکستان پوسٹ آفس میں ملازمت کرتی ہے کے گھر کے باہر سے نامعلوم چور سی سی ٹی وی کیمرے اتار کر لے گئے ،58جنوبی کے لیاقت علی کے دفتر سے ساڑھے 8لاکھ روپے مالیت کے ٹائر، 46شمالی کے مدثر حسن،8شمالی کے حسنین علی ،15شمالی کی رہائشی سدرہ اسلم،81شمالی کے محمد تیمورکو ملزمان نے لاکھوں روپے مالیت کا سونا اور موبائلز سے محروم کر دیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن