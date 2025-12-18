صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسمِ سرما میں بچوں کیلئے والدین غیر معمولی احتیاط کریں،ڈاکٹر

  • سرگودھا
موسمِ سرما میں بچوں کیلئے والدین غیر معمولی احتیاط کریں،ڈاکٹر

کمسن بچوں کو نیم گرم پانی اور گھر کی بنی ہوئی سادہ غذا دیں ،ڈاکٹر ظفر اقبال

خوشاب (نمائندہ دنیا) ممتاز ماہر امراضِ اطفال و نوزائیدگان ڈاکٹر ظفر اقبال نے کہا ہے کہ موسم کی تبدیلی خصوصاً سردیوں میں بچوں کی نگہداشت کے حوالے سے والدین کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے انتہائی احتیاط ناگزیر ہے ۔میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ٹھنڈا پانی، غیر معیاری بازار کی مٹھائیاں اور چاکلیٹس بچوں کے گلے اور سینے کو متاثر کر سکتی ہیں۔ والدین کمسن بچوں کو نیم گرم پانی اور گھر کی بنی ہوئی سادہ غذا دیں تاکہ نظامِ ہاضمہ درست اور قوتِ مدافعت بہتر رہے ۔ڈاکٹر ظفر اقبال نے خبردار کیا کہ سردیوں میں نمونیا بچوں کے لیے ایک خطرناک مرض ثابت ہو سکتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن