صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھلوال میں سہولت بازار کا قیام عوام کیلئے خوش آئند قدم:مہر خالد حمید

  • سرگودھا
بھلوال میں سہولت بازار کا قیام عوام کیلئے خوش آئند قدم:مہر خالد حمید

بھلوال(نمائندہ دنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما مہر خالد حمید نے کہا ہے کہ بھلوال شہر میں سہولت بازار کے قیام سے عوام کو ریلیف حاصل ہوگا اور شہریوں کو روزمرہ اشیائے ضروریہ مناسب نرخوں پر دستیاب ہوں گی۔

سہولت بازار میں نہ صرف خریداروں بلکہ دکانداروں کو بھی تمام تر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایم این اے و وفاقی وزیر ڈاکٹر مختار احمد بھرتھ اور ممبر صوبائی اسمبلی و پارلیمانی سیکرٹری چوہدری منصور اعظم سندھو کی کاوشیں لائق تحسین ہیں جنہوں نے بھلوال کے عوام کی بھرپور ترجمانی کرتے ہوئے شہر میں سہولت بازار کے قیام کو ممکن بنایا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن