صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا تاریخی جامعہ مسجد، قدیم دروازوں کا تفصیلی دورہ

  • سرگودھا
کمشنر کا تاریخی جامعہ مسجد، قدیم دروازوں کا تفصیلی دورہ

صاحبزادہ ابرار احمد بگوی اور محکمہ آثارِ قدیمہ نے میٹریل ، کام پر بریفنگ دی تمام منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں ، جہانزیب اعوان کی ہدایت

بھیرہ(نامہ نگار)شیر شاہ سوری کے دور میں تعمیر ہونے والی تاریخی جامع مسجد بگویہ بھیرہ اور شہر کے قدیم دروازوں کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے محکمہ آثارِ قدیمہ پنجاب کی زیر نگرانی جاری ترقیاتی و مرمتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر سرگودھا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ان تاریخی مقامات کا تفصیلی دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر سرگودھا کیپٹن (ر) محمد وسیم اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر بھی موجود تھیں متولی جامع مسجد بگویہ صاحبزادہ ابرار احمد بگوی اور محکمہ آثارِ قدیمہ کی ٹیکنیکل ٹیم نے کمشنر کو بحالی کے جاری منصوبوں، استعمال ہونے والے مٹیریل اور کام کی پیشرفت کے بارے میں بریفنگ دی۔

کمشنر نے جامع مسجد بگویہ کے علاوہ دروازہ گنج منڈی، دروازہ چٹی پل اور تاریخی ریلوے اسٹیشن بھیرہ کا بھی معائنہ کیا اور کام کی رفتار مزید تیز کرنے کے ساتھ ساتھ معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت کی کمشنر سرگودھا ڈویژن جہانزیب اعوان نے کہا کہ تاریخی ورثے کی بحالی سے نہ صرف علاقے کی ثقافتی شناخت اجاگر ہوگی بلکہ بھیرہ شہر کو سیاحتی نقشے پر نمایاں مقام حاصل ہوگا، جس سے مقامی سطح پر معاشی سرگرمیوں اور روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ تمام منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں تاکہ عوام جلد ان تاریخی مقامات سے مستفید ہو سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن