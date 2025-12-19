صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی سکیموں میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، ڈپٹی کمشنر

  • سرگودھا
ترقیاتی سکیموں میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، ڈپٹی کمشنر

ترقیاتی فنڈز عوام کی امانت ہیں، ان میں کسی قسم کی بے ضابطگی قبول نہیں کی جائیگی

خوشاب (نمائندہ دنیا) ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی خوشاب کا اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی زیر صدارت ڈی کمپلیکس کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔اجلاس میں ضلع بھر میں جاری ترقیاتی سکیموں، فنڈز کی دستیابی اور ان کے درست استعمال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ ترقیاتی فنڈز عوام کی امانت ہیں، ان میں کسی قسم کی بے ضابطگی برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ سکیموں کو مقررہ مدت میں اور معیار کے مطابق مکمل کیا جائے ، بصورت دیگر ناقص کام کی صورت میں ٹھیکیداروں کے ساتھ متعلقہ محکموں کے سربراہان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعلیمی اداروں کے قریب سگریٹ کی فروخت بند نہیں ہو سکی ، کم عمر بچے بھی نشہ کرنے لگے

جھنگ: ڈپٹی کمشنر کی ضلعی افسروں سے میٹنگ، کارکردگی کا جائزہ

ٹوبہ :ڈپٹی کمشنر عمر عباس نے شہریوں کے مسائل سنے

مزدوروں کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح: ذیشان لبھا

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی سکیموں کی سخت مانیٹرنگ کا حکم

چنیوٹ: ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ترک نشہ وارڈ اور ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ