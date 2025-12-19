صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسیٰ خیل کے مختلف علاقوں میں سپیشل کومبنگ سرچ آپریشن

  • سرگودھا
موسیٰ خیل کے مختلف علاقوں میں سپیشل کومبنگ سرچ آپریشن

واں بھچراں ( نمائندہ دنیا ) میانوالی پولیس کی جانب سے موسیٰ خیل کے مختلف علاقوں میں سپیشل کومبنگ سرچ آپریشن کیا گیا۔

ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر میانوالی پولیس کی جانب سے حالیہ ملکی حالات کے پیش نظر شر پسند عناصر اور کالعدم جماعت کے کارکنان کی گرفتاریوں اور ضلع بھر میں لاء اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کیلئے روزانہ کی بنیاد پر سرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔ محلہ پار وانڈھی، محلہ عید گاہ اور موسیٰ خیل شہر میں سپیشل کومبنگ سرچ آپریشن کیا۔ دوران سرچ آپریشن گھروں و ڈیرہ جات کی تلاشی لی گئی ۔اور افراد کی ای پولیس ایپلیکیشن کے ذریعے ویری فکیشن کی گئی۔ 

 

