صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

داجل بین الصوبائی چیک پوسٹ پر ایک ماہ میں گندم سمگلنگ کی کئی کوششیں ناکام

  • سرگودھا
داجل بین الصوبائی چیک پوسٹ پر ایک ماہ میں گندم سمگلنگ کی کئی کوششیں ناکام

کلورکوٹ (نمائندہ دنیا) پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی بین الصوبائی چیک پوسٹ داجل پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گندم کی اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔

انچارج چیک پوسٹ ملک مظفر جھکڑ سب انسپکٹر نے بتایا کہ ڈی پی او بھکر ملک شہزاد رفیق اعوان کی ہدایات پر چیک پوسٹ پر سخت چیکنگ جاری ہے ۔ ان کے مطابق ایک ماہ کے دوران متعدد کارروائیوں میں لاکھوں روپے مالیت کی گندم برآمد کی گئی۔انہوں نے کہا کہ داجل چیک پوسٹ سے کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعلیمی اداروں کے قریب سگریٹ کی فروخت بند نہیں ہو سکی ، کم عمر بچے بھی نشہ کرنے لگے

جھنگ: ڈپٹی کمشنر کی ضلعی افسروں سے میٹنگ، کارکردگی کا جائزہ

ٹوبہ :ڈپٹی کمشنر عمر عباس نے شہریوں کے مسائل سنے

مزدوروں کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح: ذیشان لبھا

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی سکیموں کی سخت مانیٹرنگ کا حکم

چنیوٹ: ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ترک نشہ وارڈ اور ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ