صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی سے ماڑی انڈس لاہور جانے والی ٹرین کو ناکام بنانے کے حربے شروع

  • سرگودھا
میانوالی سے ماڑی انڈس لاہور جانے والی ٹرین کو ناکام بنانے کے حربے شروع

میانوالی (نامہ نگار )میانوالی سے ماڑی انڈس لاہور جانے والی کامیاب ترین ٹرین کو پھر سے ناکام بنانے کے حربے شروع کر دیئے گئے ہیں پہلے یہ پرائیویٹ چل رہی تھی اب ریلوے کی تحویل میں آنے کے بعد سے ٹرین کو لیٹ کرنا معمول بنا دیا گیا ہے

 گزشتہ رات بھی لاہور سے میانوالی کے لیئے ٹرین 12 بجے کے بعد روانہ ہو سکی بوگیاں غائب تھیں تیز گام کے آنے پر متعدد بوگیاں ادھار لے کر گاڑی روانہ کی گئی یہ حالات بہت خراب ہیں شہریوں مسافروں نے کہا ہے کہ میانوالی کی عوام کے ساتھ ریلوے حکام کی دوغلا اور بے رحمانہ پالیسی ہے بوگیاں بھی پرانی مانگی ہوئیں اور کم تعداد میں سروس بھی ناکارہ جبکہ کراچی پنڈی لاہور کے لیئے شاندار گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعلیمی اداروں کے قریب سگریٹ کی فروخت بند نہیں ہو سکی ، کم عمر بچے بھی نشہ کرنے لگے

جھنگ: ڈپٹی کمشنر کی ضلعی افسروں سے میٹنگ، کارکردگی کا جائزہ

ٹوبہ :ڈپٹی کمشنر عمر عباس نے شہریوں کے مسائل سنے

مزدوروں کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح: ذیشان لبھا

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی سکیموں کی سخت مانیٹرنگ کا حکم

چنیوٹ: ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ترک نشہ وارڈ اور ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ