کاروبار بند کر کے سڑکوں پر کچرا پھینکنے پر کئی دکانیں سیل
اے سی بہلوال کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ،غیرقانونی پٹرول ایجنسیاں بھی بند
بھلوال(نمائندہ دنیا)تحصیل انتظامیہ بھلوال کی رات گئے بھرپور کارروائی، اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل کی قیادت میں تحصیل انتظامیہ نے شہر کے مختلف علاقوں میں مؤثر کارروائی کی۔ اس دوران دکانیں بند ہونے کے بعد سڑکوں پر کوڑا پھینکنے والی متعدد دکانیں سیل کی گئیں جبکہ غیر قانونی پٹرول ایجنسیاں بھی بند کر دی گئیں۔ کارروائی اجنالہ روڈ، بھیرہ روڈ، لیاقت شہید روڈ، کالونی اڈہ، مین بازار اور کینال روڈ میں کی گئی۔اے سی نے کہاکوڑا پھینکنے پر دکان سیل کی جائے گی اور بھاری جرمانہ بھی عائد ہوگا۔