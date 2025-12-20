صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا میں فن پاروں کی نمائش کا انعقاد

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا میں فن پاروں کی نمائش کا انعقاد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں انسٹی ٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیرِ اہتمام ‘‘وائسز آف ریزیلینس’’ کے عنوان سے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں خواتین کی جدوجہد، حوصلے اور مشکلات کو طاقت میں بدلنے کے سفر کو اجاگر کیا گیا۔ریسرچ ایرینا 2025 کے تحت منعقدہ اس نمائش میں پیش کیے گئے فن پارے کے ذریعے خواتین کی ان کہی کہانیوں اور سماجی رکاوٹوں کیخلاف ان کی ثابت قدمی کی عکاسی کی گئی۔ شرکاء نے کہا کہ فنونِ لطیفہ خواتین کو  مشکلات کو حوصلے اور طاقت کی کہانیوں میں ڈھالنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ماضی میں یوتھ کو گمراہ کرکے خراب کیا گیا ، گورنرپنجاب

وکلا کے مسائل کے حل کیلئے ہر ممکن کوشش کر ینگے ،فیصل راٹھور

سپیکر اسمبلی کی قیادت میں وفد کا مالدیپ کا دورہ، اہم ملاقاتیں

آئی جی کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت

ایس ایس پی آپریشنز کا خدمت مرکز کا دورہ شہریوں کے مسائل حل کرنیکی ہدایت

امریکہ اور پاکستان کا سٹیم تعلیم کو مضبوط بنانے کے لیے اشتراک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن