یونیورسٹی آف سرگودھا میں فن پاروں کی نمائش کا انعقاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں انسٹی ٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیرِ اہتمام ‘‘وائسز آف ریزیلینس’’ کے عنوان سے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں خواتین کی جدوجہد، حوصلے اور مشکلات کو طاقت میں بدلنے کے سفر کو اجاگر کیا گیا۔ریسرچ ایرینا 2025 کے تحت منعقدہ اس نمائش میں پیش کیے گئے فن پارے کے ذریعے خواتین کی ان کہی کہانیوں اور سماجی رکاوٹوں کیخلاف ان کی ثابت قدمی کی عکاسی کی گئی۔ شرکاء نے کہا کہ فنونِ لطیفہ خواتین کو مشکلات کو حوصلے اور طاقت کی کہانیوں میں ڈھالنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔