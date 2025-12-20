دریائے جہلم سے ملحقہ زرعی رقبوں کو بچانے کا منصوبہ لٹک گیا
فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث بند کی تعمیر نہ ہو سکی ،فنڈز مختص پیشرفت نہ ہوسکی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دریائے جہلم سے ملحقہ آبادیوں کے زرعی رقبہ جات کو دریا برد ہونے سے بچانے کیلئے بند کی تعمیر کا منصوبہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث درمیان میں ہی لٹکا ہوا ہے ، جس کے باعث ہزاروں رہائشی افراد عدم تحفظ کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں، ذرائع کے مطابق موضع ودھن کے مقام پر دریائے جہلم میں بند کی تعمیر نہ ہونے کے باعث پہلے بھی سینکڑوں ایکڑ زرعی رقبہ جات دریا بر د ہو چکے ہیں ،یہ امر قابل ذکر ہے کہ منصوبہ قبل ازیں دو سال التواء کا شکار رہا، لوگوں کے بڑھتے ہوئے تحفظات پر گزشتہ سال پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی نے بند کی تعمیر کے منصوبہ کی باضابطہ منظوری دیتے ہوئے اسے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2025-26 میں شامل کر لیا اور ابتدائی طور پر 2 کر وڑ 49 لاکھ 76 ہزار روپے مختص کئے ،جس کے بعد تاحال اس حوالے سے کوئی عملی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی، پی ڈی ایم اے حکام کا کہنا ہے کہ فنڈز کے اجراء کیلئے فنانس ڈیپارٹمنٹ کو لکھا جا چکا ہے جوں ہی فنڈز آتے ہیں کام شروع کر دیا جائے گا دوسری جانب ودھن اور ملحقہ دیہات کے لوگوں کا کہنا ہے کہ روایتی چشم پوشی صورتحا ل کو گھمبیر بنا رہی ہے ارباب اختیار فوری طور پر نوٹس لے کر اقدامات اٹھائیں۔