یونین کونسلوں کی حد بندی کا ابتدائی مرحلہ مکمل
نئے نظام کے تحت ٹاؤن کمیٹیزاور کارپوریشن کی حد بندی بھی آخری مراحل میں ہے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی ہدایت پر نئے بلدیاتی نظام کے تحت بننے والی یونین کونسلوں کی حد بندی کا ابتدائی مرحلہ محکمہ لوکل گورنمنٹ نے مکمل کر لیا ہے ذرائع کے مطابق نئے نظام کے تحت ٹاؤن کمیٹیزاور کارپوریشن کی حد بندی بھی آخری مراحل میں ہے جو مکمل ہونے اور نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کے سپرد کی جائے گی جوحلقہ بندیاں کر کے بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جاری کرے گا حلقہ بندیاں مارچ اپریل تک مکمل ہو جائینگی اگست میں بلدیاتی انتخابات متوقع ہے نئے بلدیاتی نظام کے تحت یونین کونسلوں کی تعداد میں اضافہ متوقع ہے ذرائع کے مطابق ضلع سرگودھا کی یونین کونسل کی تعداد 2 سو تک ہو سکتی جو اس وقت 186ہیں، اسی طرح مختلف علاقوں کی حد بندیاں تبدیل ہونے سے حلقے بھی متاثر ہونگے ۔