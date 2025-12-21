ٹریفک پولیس عوام کے لیے جلاد بن چکی :حافظ جاوید اقبال
میانوالی (نامہ نگار) امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے کہا ہے کہ ٹریفک پولیس عوام کے لیے جلاد بن چکی ہے ۔۔۔
۔ انہوں نے بتایا کہ لائسنس اور دیگر تمام لازمی دستاویزات موجود ہونے کے باوجود بھی ٹریفک پولیس اپنے ماہانہ یا سالانہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے بلا وجہ چالان کاٹ رہی ہے ۔حافظ جاوید اقبال نے کہا کہ ایسے اقدامات نوجوان نسل میں نفرت اور بغاوت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں اور عوام کو غیر ضروری تکلیف سے دوچار کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال صرف حکمران پارٹی ہی نہیں بلکہ پورے صوبے اور ملک کے لیے نقصان دہ ہے ۔انہوں نے ڈی پی او میانوالی سے مطالبہ کیا کہ ٹریفک پولیس کو پابند بنایا جائے کہ تمام دستاویزات کی موجودگی میں غیر ضروری چالان نہ کاٹے جائیں ۔تاکہ عوام میں اعتماد اور سکون کی فضا قائم رہے ۔