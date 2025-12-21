ایس ڈی پی او کی ہائی سکول وچویں بالا ہرنولی میں کھلی کچہری
شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کئے
میانوالی (نامہ نگار)ایس ڈی پی او پپلاں کی گورنمنٹ ہائی سکول وچویں بالا ہرنولی میں کھلی کچہری کا انعقاد۔شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے ۔وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ویژن انصاف آپ کی دہلیز پر کے مطابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے خصوصی احکامات کی روشنی میں آر پی او سرگودھا ریجن محمد شہزاد آصف خان اور ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر ایس ڈی پی او پپلاں محمد اوصاف واہلہ نے گورنمنٹ ہائی سکول وچویں بالا علاقہ تھانہ ہرنولی میں کھلی کچہری منعقد کی۔ جس میں شہریوں کے مسائل سنے اور انکے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے متعلقہ افسران کو مناسب ہدایات دیں۔ایس ڈی پی او پپلاں نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شہریوں کے مسائل کو انکی دہلیز پر حل کرنا اور پولیس اور عوام کے درمیان باہمی تعاون اور اعتماد کی فضا کو مزید مستحکم کرنا ہے ۔