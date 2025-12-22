مین واٹر سپلائی میں بننے والا جاگنگ ٹریک افادیت کھونے لگا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کروڑوں کی لاگت سے مین واٹر سپلائی میں بننے والا جاگنگ ٹریک انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث اپنی افادیت کھونے لگا تقریبا دو سال قبل سابق کمشنر نے کروڑوں کی لاگت سے حساس مقام مین واٹر سپلائی میں جاگنگ ٹریک سٹریٹ لائٹس اور تالابوں کے اطراف جالیاں لگائیں تھی۔
لیکن مبینہ طور پر کمیشن مافیا نے مال کمانے کے بعد اس منصوبے کو نظر انداز کر دیا جس وجہ سے کچھ عرصہ بعد ہی متعددلائٹس خراب ہو گئی ہے جبکہ میٹریل غیر معیاری ہونے کی بھی شکایات ہیں بااثر مافیا کی وجہ سے اس منصوبہ کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا ہے حکومت نے واٹر سپلائیوں کو ممنوعہ علاقہ قرار دے رکھا ہے لیکن اس کے باوجود عوام کے لئے اسے سیروتفریح کا مقام بنادیا ہے جاگنگ ٹریک میں خاکہ استعمال کیا گیا ہے ،واسا حکام کا کہنا ہے کہ حساس مقام ہون کی وجہ سے عوام کی روک تھام کے لئے گیٹ بند کر دیا ہے اور بغیرشناخت کے کسی کو داخل نہ ہونے کی ہدایت کی ہے ۔