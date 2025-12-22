شاہورچرچ میں کرسمس کی تقریب کا انعقاد اے سی اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت
شاہپورصدر (نامہ نگار )شاہورچرچ میں پاسٹر ارشد جلال کے زیر اہتمام کرسمس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
جس میں خصوصی طور پر اسسٹنٹ کمشنر شاہپور ڈاکٹر عابد ممتاز ،تحصیلدار حسن علی،تحصیل صدر مسلم لیگ ن ملک طاہر اعوان ، چیف آفیسر بلدیہ شاہپور مبشر کلیم گل ،ایس ڈی اور بلدیہ شاہپور صدر علی مہران، سابق نائب ناظم شاہور سٹی محمد فرید انصاری نے شرکت کی پاسٹر ارشد جلال نے تقریب کی قیادت کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر تحصیلدر علی حسن ملک طاہر اعوان مطشر کلیم گل اور دیگر مہمانوں کے ساتھ مل کر کرسمس کا کیک کاٹا۔