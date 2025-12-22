شاہپور میں پانی وکیمیکل ملے دودھ سے بچے ‘ بڑے بیمار
شاہپورصدر (نامہ نگار )شاہپور میں پانی وکیمیکل ملے دودھ سے بچے ، بڑے پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ،متعلقہ حکام خاموش۔
تفصیلات کے مطابق شاہپورصدر،جھاوریاں شاہپور سٹی اور گرد ونواح میں کیمیکل ملے مضر صحت دودھ کا کاروبار دھڑلے سے کیا جا رہا ،ملوث عناصر انتہائی خطرناک کیمیکل ملانے کے بعد دودھ گھروں اور دکانوں پر سپلائی کرتے ہیں ، اس مضر صحت دودھ کو پینے سے بچوں اور بڑوں سمیت شہریوں کی کثیر تعداد آنتوں، پیٹ ،جگر سمیت دیگر مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے ماہر صحت کا کہنا ہے کہ آج کل مارکیٹ میں جوکیمیکل ملا کھلا دودھ فروخت کیاجا رہا یے وہ انتہائی مضر صحت ہے ،اس کے استعمال سے بچوں میں وٹامنزکی۔کمی ہوجاتی ہے ،خصوصاً نوزییدہ بچوں پر پر اس کے مہلک اثراث مرتب ہوتے ہیں شہریوں میں، ملک اعجاز اعوان ،حاجی مظفرعباس ،سرفراز احمد ،محمد عثمان ، صفدرحسین کھوکھر ، و دیگر نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی زندگی سے کھیلنے والے عناصر سے سختی سے نمٹا جائے ،محکمہ صحت اور فوڈاتھارٹی ان گوالوں کے سامنے بس دکھائی دیتی ہے ،عوام کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کیلئے ضلعی انتظامیہ اور فوڈ اتھارٹی کو موثرکاروائی کرناہوگی۔