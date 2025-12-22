صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری کی 2وارداتیں ‘6لاکھ روپے‘50بوری گندم غائب

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)دو تھانوں کی حدود میں چوری کی دو وارداتوں میں چور لاکھوں روپے نقد اور گندم نکال کر لے گئے پہلے واقعہ میں تھانہ ہرنولی کی حدود میں الحرم غلہ کمیشن شاپ آڑھت کی دکان نزد لاری اڈا ہرنولی سے دکان کا شٹر کاٹ کر اور تالے توڑ کر گذشتہ رات یہاں چور تقریباً 5 لاکھ روپے نقد اور 15 سے 20 بوریاں گندم چرا کر لے گئے ۔

مقامی پولیس تھانہ ہرنولی تحصیل پپلاں ضلع میانوالی نے قانونی کاروائی شروع کر دی ہے جبکہ خالد مسعود خان نیازی آف گلمیری کی آڑھت کی دکان نزد مریم نواز شریف ہسپتال گلمیری کے تالے توڑ کر گذشتہ رات ہی نامعلوم چور ایک لاکھ روپے نقد اور 30 بوریاں گندم چرا کر لے گئے ۔ مقامی پولیس تھانہ صدر میانوالی نے قانونی کاروائی شروع کر دی ہے ۔

 

