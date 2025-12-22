صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی وزیر تعلیم کی اپنے فیس بک پیج پر جامع ہائی سکول کی سرگرمیوں کی تعریف

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے جامع ہائی سکول کی سرگرمیوں کو اپنے فیس بک پیج پر شئیر کر کے سکول کے معیار تعلیم کو سراہا۔

 اور اب ایک سروے کے مطابق جامع ہائی سکول کا شمار میانوالی کے چوٹی کے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے ۔ اس ادارہ نے بے شمار سکالرز، سائنسدان، انجینیرز اور ڈاکٹرز پیدا کیئے ہیں شہریوں طلباء کے والدین نے کہا ہے کہ یہ سکول اب اپنے سربراہ ادارہ شفااللہ خان کی سربراہی میں مایہ ناز معلمین کے ہمراہ نئی تعلیمی بلندیوں کو چھوئے گا۔

 

