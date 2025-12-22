صوبائی وزیر تعلیم کی اپنے فیس بک پیج پر جامع ہائی سکول کی سرگرمیوں کی تعریف
میانوالی (نامہ نگار)صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے جامع ہائی سکول کی سرگرمیوں کو اپنے فیس بک پیج پر شئیر کر کے سکول کے معیار تعلیم کو سراہا۔
اور اب ایک سروے کے مطابق جامع ہائی سکول کا شمار میانوالی کے چوٹی کے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے ۔ اس ادارہ نے بے شمار سکالرز، سائنسدان، انجینیرز اور ڈاکٹرز پیدا کیئے ہیں شہریوں طلباء کے والدین نے کہا ہے کہ یہ سکول اب اپنے سربراہ ادارہ شفااللہ خان کی سربراہی میں مایہ ناز معلمین کے ہمراہ نئی تعلیمی بلندیوں کو چھوئے گا۔