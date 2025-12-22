بلاک آفیسر جنگلات پر لکڑی چوروں کا حملہ‘شدید زخمی کر دیا
میانوالی (نامہ نگار ) بلاک آفیسر جنگلات کندیا ں شمالی رکھ واں بھچراں عمر حیات کو لکڑی چوروں نے کلہاڑیوں سوٹوں کے وار کر کے زخمی کر دیا۔
مقدمہ درج ملزمان فرار ہو گئے معلوم ہوا ہے کہ محکمہ جنگلات واں بھچراں کے بلاک آفیسر عمر حیات نے تھانہ واں بھچراں میں درخواست دی ہے کہ وہ بلاک آفیسر و گارڈ کے ہمراہ ڈیوٹی پر موجود تھا کہ فون پہ اطلاع ملی کہ تین لکڑ چور شیراز خان و عاقب خان مظفر پور شمالی ہمراہ ایک نامعلوم شخص نے سرکاری جنگل سے مسکٹ سفیدہ کی لکڑی مالیت 50 ہزار روپے چوری کی اور ریڑھیوں پر لوڈ کر کے لے جا رہے ہیں ہم نے چیک کیا تو وہاں ملزمان نے دھمکیاں لگائیں اور میرے ماتھے پر کلہاڑی کا وار کیا اور مجھے لہولہان کیا دوسرے نے الٹی کلہاڑی بازو پر ماری تیسرے نے ڈنڈے سوٹے استعمال کیئے اور فرار ہو گئے سرکاری جنگل کی لکڑی چرانے کی پاداش میں کار سرکار میں مداخلت و مزاحمت پرتھانہ واں بھچراں میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔