ضلع خوشاب کے مختلف علاقوں میں بجلی بند رکھنے کا شیڈول جاری
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ایگزیکٹو انجینئر فیسکو ڈویژن جوہر آباد نے 22، 24، 29اور31 دسمبر کو ضلع خوشاب کے مختلف علاقوں میں بجلی بند رکھنے کا شیڈول جاری کر دیا۔
شیڈول کے مطابق 22 دسمبر کو انگہ، وڑچھہ، سیٹلائٹ ٹاؤن، سرگودھا روڈ، آدھی کوٹ، ہموکہ،ہڈالی ، 24دسمبر کو نوشہرہ سٹی، اوکھلی مولہ، شوگر ملز روڈ، کٹھہ سگھرال، چن ، لغاری ، مٹھہ ٹوانہ، 29دسمبر کو انگہ ، وڑچھہ، سیٹلائٹ ٹاؤن، سرگودھا روڈ، آدھی کوٹ، ہموکہ، ہڈالی اور 31 دسمبر کو نوشہرہ سٹی ، اوکھلی موہلہ، شوگر ملز روڈ، کٹھہ سگھرال، چن، لغاری اور مٹھہ ٹوانہ صبح 9تا دوپہر 2بجے برقی رو معطل رہے گی ۔